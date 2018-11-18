Bulgarlar, Hükümetin İstifası İçin Sokaklara Döküldü

18 Kasım 2018 Pazar 14:50



18 Kasım 2018 Pazar 14:50

BULGARİSTAN'da yaşanan yoksulluk, yapılan zamlar ve yolsuzluk iddiaları üzerine sokaklara dökülenler, Başbakan Boyko Borisov, hükümetinin istifa etmesi ni istedi. Başken Sofya başta olmak üzere ülke genelinde yapılan protestolarda, yollar kapatılarak, hükümet istifaya davet edildi.Bulgaristan'da son günlerde hayat pahalığı, yoksulluk ve yapılan zamlar nedeniyle Başbakan Boyko Borisov başkanlığındaki hükümet aleyhine ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlenerek, hükümetin istifası isteniyor. Hükümetin ortağı olan aşırı milliyetçi ittifakın eş başkanı Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, hafta içinde protestolar üzerine istifa etmesinin ardından, pazar günü, ülke genelinde yine protesto eylemleri düzenlendi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen Bulgarlar, başta başken Sofya olmak üzere,ülkenin büyük şehirlerinde protestolarda bulunup, komşu ülkelere ggiden karayollarını kapattı.Sofya'da protestolar başbakanlık, ve parlemanto önünde iki ayrı şekilde gerçekleştirildi. Bulgarlar, yoksulluk, araç sigortası, akaryakıt zammı nedeniyle hükümetin istifasını ve politik siyaset sisteminin değişmesini isterken, başkentte trafik kilitlendi, bazı otoban yollar kesildi. Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, engelli çocuklarına daha iyi yaşam, sosyal erişim ve hizmet isteyen annelere yönelik, "Çocuklarını spekülasyon amacı ile kullanan, bağırgan kadınlar" açıklaması yapmıştı. Engelli aileler ile vatandaşların hükümet aleyhine protestolarını artırması üzerine Simeonov, "Bağırıp, çağıran kadınlar, toplayın sözde hasta çocuklarınızı ve onları maymun gibi sokaklarda dolaştırmayın" demesi ise büyük tepki çekmişti.Tepkiler üzerine Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, hafta içinde istifa etti. Simeonov'un istifasına neden olan engelli aleleri yine sokaklara çıkıp, hükümetin de istifa etmesi için gösterilerde bulundu.YUNANİSTAN YOLUNU KAPATTILARBulgaristan'ın Türkiye ve Yunanistan sınırındaki protestolar ise Haskova ve diğer şehirlerden gelenlerin toplanmasıyla Türkiye'ye 20, Yunanistan'a 3 kilometre mesafedeki Svilengrad ilçesinde toplandı. Burada belediye önünde protesto yapan göstericiler, daha sonra Hoskova'dan gelenlerle birlikte Yunanistan'a giden karayolunu araçlar ve toplanarak trafiğe kapattı. Bulgar polisi, sıkı güvenlik önlemleri alırken, göstericilere müdahalede bulunmadığı gözlendi.Ailelerin soğuk havaya rağmen çocuklarıyla katıldığı protestolar sırasında Bulgar bayrakları taşınırken, sık sık düdükler çalındı. Protestocular, 'Hükümet istifa', 'Mafya istemiyoruz', 'Çocuklarımızın geleceğini istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Protestolar akşam saatlerinde kadar sürdü.Görüntü Dökümü------------------------Protestocuların toplanıp yürümeleriDüdük çalan protestocularEllerinde Bulgar bayraklarıDHA muhabiri Gurbet Gökçe anonsYunanistan'a giden karayolunun kapatılmasıBuradaki protestolardan detaylarÖnlem alan polis ekipleriKapatılan karayolundan detaylarProtestocular müzik eşliğinde eylemleriSlogan atanlarDetaylarHaber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/SVİLENGRAD(Bulgaristan),-