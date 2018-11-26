Bulunan Suriyeli Çocuk Ailesine Teslim Edildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:04



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:04

Hatay'ın Hassa ilçesinde, kaybolan 6 yaşındaki Suriyeli Taha Husrum'a Hassa Belediyesi zabıta ekipleri sahip çıkarak, ailesine teslim etti.Hürriyet Caddesi'nde bir çocuğun yalnız başına oturduğunu fark eden çevredekiler, çocukla ilgilendiklerinde, Suriyeli olduğunu ve kaybolduğunu öğrendi ve durumu zabıtaya bildirdi.Zabıta ekipleri belediyenin hoparlörlerinden anonslar yaparak adının Taha Husrum olduğu öğrenilen çocuğun ailesine ulaşmaya çalıştı.Bu süreçte aç olan çocuğa yemek yediren zabıta, daha sonra Çay Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen ailesiyle Taha'yı buluşturdu.Çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşayan aile, Hassa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.