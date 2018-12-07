Bulut Ailesi Fertleri 2 Aydır Evlatlarının Canlı ya da Cansız Bedenini Bekliyor

Diyarbakır
'ın Hazro
ilçesinde yaşanan bir aşk olayının 3 yıl sonra yeniden alevlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise kaçırıldı. Kaçırılan şahsın hayatından endişe edilirken, olayın faillerinin bulunamaması çocukları kaçırılan aileyi perişan etti.
İddiaya göre, 3 yıl önce K.B. isimli bir genç ile eski Hazro Belediye Başkanı F.M.'nin kızı G.M. birbirini seviyordu. K.B.'nın ailesi G.M.'nın ailesine giderek kızı istedi. Ancak ailesinin razı olmamasından dolayı bu teklif reddedilerek kız verilmedi. Gençler ailenin razı olmadığı bu sevdadan vazgeçince K.B. bu olaydan 2 yıl sonra başka bir kız ile evlendi. İddiaya göre evlenen K.B. eşi ile birlikte gittiği bir düğünde eskiden sevdiği kız ile karşılaşınca olaylar karıştı. Sevdiği genci eşiyle gören G.M. bu durumu kaldıramayınca eski sevgilisinin eşini attığı mesajlarla rahatsız etmeye başladı. Mesajların G.M.'nin ailesine bildirilmesinin üzerine, 6 Ekim 2018 tarihinde aile fertleri G.M.'ye şiddet uygularken, ağabeyleri bu olaya neden olduğu gerekçesiyle evli olan K.B.'yi ikamet ettiği Diyarbakır'dan bir araçla kaçırdı. Kaçırma olayının yaşandığı anlarda ise eski Hazro Belediye Başkanının G.M. isimli kızı evinde silahla vurulmuş olarak bulunarak hastaneye kaldırıldı. G.M. yaklaşık 1 ay tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eski sevgilisi olan ve ikamet ettiği Diyarbakır merkezden araçla kaçırılan K.B. ise ölü ya da sağ bulunamadı.
Bakan Soylu talimat verdi
Bu olayın ardından Diyarbakır'da bir düğüne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, durumu öğrendikten sonra olayın çözülmesi için talimat verdi. Bakan Soylu'nun talimatlarına rağmen K.B.'yı kaçıran M.M. ile Ş.M. bulunamazken aradan geçen 2 aylık zamana rağmen K.B.'nin canlı ya da cansız bedenine de ulaşılamadı. İddiaya göre K.B.'yi kaçıran araçlar Diyarbakır'da dolandıkları halde K.B.'nin kızın ağabeyleri olan M.M. ve Ş.M. tarafından nereye götürüldüğü, öldürülüp öldürülmediği ile ilgili hiçbir ize rastlanılmadı. K.B.'nin canlı ya da cansız bedenine ulaşılamazken 2 aydır K.B.'yi kaçıranlara da ulaşılamadı.
İddialar kafaları karıştırdı
Evli ve eşi hamile olmasına rağmen kaçırılan K.B.'nin ailesi çocuklarının canlı ya da cansız bedeninin bir an evvel bulunması için yetkililerden yardım bekliyor. K.B.'nin ailesi çocuklarının öldürüldüğünden emin olduklarını ancak buna rağmen cansız bedenine ulaşılamadığını ileri sürdü. Ailenin iddiasına göre, karşı tarafın kendilerine haber göndererek barışma talebinde bulunduklarını ancak çocuklarının ölü ya da sağ olarak istenmemesini söylediği belirtildi. K.B.'nin ailesi ise bu talebe çocuklarının sağ ya da ölü olarak verilmesi durumunda olumlu yanıt vereceklerini bildirdiği ifade edildi. Yine aile fertlerinin iddiasına göre evinde yaralı olarak bulunarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden G.M.'nin intihar etmediği, yaşanan olaylardan dolayı ailesi tarafından vurulduğu ve çocuklarının da kaçırılarak öldürüldüğü ileri sürüldü. Aile yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen çocuklarını kaçıran kızın ağabeyleri M.M. ve Ş.M.'nin adalete teslim olmasını, kendi çocuklarının da cansız bedeninin verilmesini talep ediyor. Aile fertleri karşı tarafın ekonomik ve nüfuz olarak çok güçlü olduklarını bundan dolayı konu ile ilgili soruşturmanın istenilen düzeyde yürütülmediğini ileri sürdü.
K.B.'yi kaçıranların terör örgütüne katıldığı iddia edildi
K.B.'nin ailesi olayın ilk vuku bulduğu zamanlarda çocuklarını kaçıran M.M. ve Ş.M.'nin emniyet tarafından bilindiğini, istenmesi durumunda polis şehir kameralarından rahatlıkla yerlerinin bulunabileceğini söyledi. Aile fertleri, çocuklarını kaçıran araçların Diyarbakır'da dolaştığını ve hiçbir şey yapılmadığını ileri sürdü. Başka bir iddiaya göre ise K.B.'yı kaçıranların terör örgütüne katıldığı belirtildi. - DİYARBAKIR
07 Aralık 2018 Cuma 11:44