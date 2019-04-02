Bulut Balkis Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANTALYA MURATPAŞA belediye başkan adayı olan Bulut Balkis isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA MURATPAŞA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Bulut Balkis isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANTALYA MURATPAŞA adayı Bulut Balkis kimdir? Bağımsız ANTALYA MURATPAŞA adayı Bulut Balkis yüzde kaç oy aldı?

Bulut Balkis Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANTALYA MURATPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Bulut Balkis MURATPAŞA ilçesinde % 0,04 oranında oy almıştır. MURATPAŞA ilçesinde % 0,04 oranında oy olan Bulut Balkis adlı Bağımsız adayı toplamda 106 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA MURATPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.