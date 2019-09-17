- Bulut: "En kötü 1 puan istiyorduk"Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:"Kazanmak yada en kötü 1 puan almak istiyorduk"

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligdeki pozisyonları gereği ligin ikincisinden en kötü 1 puan almayı istediklerini belirterek, hedeflerinin ligi geçen sezondan daha iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi.Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin ikincisine karşı oynadıklarının bilincinde olduklarını belirterek, sahada kazanmak ya da en kötü bir puan almak istediklerini söyledi.Ligde bulundukları konumu kaybetmek istemediklerinin altını çizen Bulut, "Maça iyi başladık ama ilk yarıda yediğimiz bir gol var. Ama ilk yarının sonuna doğru attığımız gol bizi canlandırdı. İkinci yarı da baskılı oynama isteğimiz vardı. Rakibe önde basmaya başladık ve nitekim de ikinci golü bulduk. Ondan sonra üçüncü golü de atınca oyunun yüzde 90'ı elimizdeydi. İkinci yarı da maç boyunca baskılı oynamaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz" dedi.Efecan'ın sakatlığına değinen Bulut, "Efecan Karacan'ın zaten bir sakatlığı vardı, bugün sahaya iğneyle çıktı. 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ama yedek kulübemizden gelen oyuncularımız iyi katkı verdi. Yedek kulübemizin de iyi olması bizim için büyük avantajdı" diye konuştu.

Kaynak: İHA