Haberler » Güncel » Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandı - Haber

Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandı

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mehmet Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

09.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:48Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandı

'ın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mehmet Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kocaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne görevlendirilen Bulut, yaptığı başarılı çalışmaların ardından tekrar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Konu ile ilgili bilgi veren Bulut, yaklaşık 6 ay Kocaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttüğünü söyledi. Bulut, "Kocaköy'de 3 projemiz Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. 17 ilçe içerisinde 3 projesi kabul edilen tek ilçe olduk. Daha önce Gençlik Projeleri başvuruları bile yapılmamıştı, bizim dönemimizde 70 proje başvurusu gerçekleştirdik. Ayrıca, TÜBİTAK projeleri ve GAP Kalkınma Ajansı koordinesinde Kocaköy yakın mesafeler etkinliğini gerçekleştirdik. Tüm köy okullarımızı ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Kocaköy'de daha önce gerçekleştirilmeyen öğretmen zümre toplantılarını gerçekleştirerek öğretmenlerimizin sorun ve sıkıntılarını dinledik. Tüm bu çalışmaları Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yasin Yunak'ın katkıları ile gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarımızın ardından Bakanlık tarafından tekrar il milli eğitim müdür yardımcılığı görevine atamam gerçekleştirildi. Bizi bu göreve getiren yöneticilere teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR


Mehmet Bulut, Diyarbakır, Kocaköy, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08  Kastamonu'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
13:07  Sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı - Haber
13:06  İSTANBUL'DA MUHTARLARIN POSTA TEBLİGATI TEPKİSİ; 1-10 ŞUBAT ARASI KABUL ETMEYECEKLER - Haber
13:04  GBC Başkanı Kurt'tan 10 Ocak mesajı - Haber
13:03  Anaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
9.01.2020 13:14:38