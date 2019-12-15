Haberler » Politika » Bulut, Milletvekili Kaçar ile bir araya geldi - Haberler

Bulut, Milletvekili Kaçar ile bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret etti.

15.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:06Bulut, Milletvekili Kaçar ile bir araya geldi
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, daha sonra AK Parti Kilis İl Teşkilatı ile bir araya gelerek bir toplantı yaptı. Toplantıya, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı. - KİLİS

Milletvekili, Şanlıurfa, AK Parti, Kilis, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

15:28 Google'dan Türkiye için lisans durdurma uyarısı - Haberler
15:27 Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Haberler
15:23 KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'dan İHA açıklaması - Haberler
15:21 Sigara imalathanesi olarak kullanılan ikamete operasyon - Haberler
15:20 Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler
15:06 İki odalı gecekonduda yaşam savaşı - Haberler
14:47 Erdoğan'ın çağrısı üzerine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu, Babacan'ın partisinde yer alacak - Haberler
14:13 Ceren'in katilinin yargılaması 23 Aralık'ta başlayacak - Haberler
14:00 16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu - Haberler
13:56 Yanlışlıkla vurduğu kadına, "Abla kusura bakma" deyip kaçtı - Haberler
15.12.2019 15:37:38