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Bulut oyun teknolojisi piyasası büyüyor: Yüksek kaliteli oyunlar küçük cihazlarda

Yüksek donanımlı bilgisayarlara ihtiyaç duymadan, sanal sunucular aracılığıyla yüksek kalitede oyun oynamayı mümkün kılan bulut oyun teknolojisinin market büyüklüğünün 2023 yılında 450 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

16.08.2019 17:33 Bulut oyun teknolojisi piyasası büyüyor: Yüksek kaliteli oyunlar küçük cihazlarda
Yüksek donanımlı bilgisayarlara ihtiyaç duymadan, sanal sunucular aracılığıyla iyi kalitede oyun oynamayı mümkün kılan bulut oyun teknolojisinin market büyüklüğünün 2023 yılında 450 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte daha küçük cihazlarla oyun oynanabilse de yüksek kaliteli bilgisayar oyunlarını oynamak için kullanıcıların gelişmiş donanımlı cihazlara sahip olma zorunluluğu devam ediyor. Google'ın da aralarında olduğu birçok teknoloji şirketi, bu zorunluluğu ortadan kaldırma amacıyla, sanal sunucular üzerinden oyun oynamaya imkan veren "bulut oyun" teknolojisine yatırımlarını sürdürüyor.
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Kaynak: Euronews.com

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