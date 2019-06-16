16.06.2019 12:31
Haberler»Politika » Haber

Bulut'tan babalar günü mesajı

Bulut

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Babalar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Babalar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, Aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan babaların, aynı zamanda yüklendikleri manevi sorumlulukları da unutmayarak, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasını sağladığını belirtti.

Bulut, "Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, hayat tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olmuştur.Aile huzurunun ve mutluluğunun devamı için ömrünü bizlere vakfeden babalarımıza hak ettikleri değeri vermeli, sadece bir gün değil her zaman hatırlamalı ve rızasını almalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz vatanımız uğrunda canlarını veren şehitlerimizin babaları olmak üzere; tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS
Kaynak: İHA
Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Politika

Son Dakika Haberleri
13:41 Ali Koç: Geçen sene yapılan ibranın yeterli olduğunu uygun gördük
13:40 "İmam hatiplilik sınıflara hapsedilemez, gönüller deryasıdır"
13:40 Uyuşturucu operasyonu - ESKİŞEHİR
13:40 Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına tekrar başlandı/ Ek fotoğraflar
13:40 Transfer dönemi yarın başlıyor
13:40 Karapınar'da yağmur etkili oldu
13:40 Kimliğinde fotoğraf olmayan öğrenciye polisten destek