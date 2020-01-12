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'Bulut'un drone ile imtihanı

ERZİNCAN'daki Ergan Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen 'Bulut' isimli köpeğin drone'a saldırıp, yakalamaya çalışması, izleyenleri gülümsetti.

12.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:18'Bulut'un drone ile imtihanı

ERZİNCAN'daki Ergan Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen 'Bulut' isimli köpeğin drone'a saldırıp, yakalamaya çalışması, izleyenleri gülümsetti.

Ergan Kayak Merkezi'nde 'Bulut' isimli köpeğin, habercilerin drone'nuna saldırısı, renkli görüntüler oluşturdu. Köpeğin, kayak merkezini havadan görüntüleyen drone'u zıplayıp, yakalama çalışması, izleyenleri gülümsetti. Bulut, drone'nun yere inmesine bir türlü fırsat vermedi. Bunun üzerine gazeteci, Bulut'un zarar vermemesi için drone'u havada yakalamak zorunda kaldı.



Kayak Merkezi, Güncel

Kaynak: DHA

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