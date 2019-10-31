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Bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Bulutlar gündüzü geceye çevirdiİSTANBUL - Meteoroloji tarafından İstanbul genelinde yapılan yağmur uyarısının ardından kentin kuzey kesimlerindeki bulutlanmalar görüntülendi.

31.10.2019 13:30
Bulutlar gündüzü geceye çevirdi
İSTANBUL - Meteoroloji tarafından İstanbul genelinde yapılan yağmur uyarısının ardından kentin kuzey kesimlerindeki bulutlanmalar görüntülendi. Bulutlar nedeniyle adeta gündüz geceye döndü.
Yetkililer tarafından il genelinde yer yer sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından kuzey ilçeler üstündeki bulutlanmalar görüntülendi. Kara bulutların gündüzü geceye çevirdiği görüldü. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde poyraz fırtınası ile birlikte metrekare başına 21 ile yer yer 50 kilogram yağış düşeceği bildirildi.
Bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA


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