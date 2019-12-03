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Bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul genelinde bir anda beliren kara bulutlar gündüzü adeta geceye çevirdi.

03.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:00Bulutlar gündüzü geceye çevirdi
genelinde bir anda beliren kara bulutlar gündüzü adeta geceye çevirdi. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar kamera ile görüntülendi.
Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul semalarını kara bulutlar sardı. Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Gökyüzünde oluşan yoğun bulutlanmalar kamera ile görüntülendi. Bulutların bir anda belirmesi etkileyici görüntüler oluşturdu. Kara bulutlar, Taksim'den ve kentin birçok noktasından görüntülendi.
(Murat Delice - Erdal Can İçelli - Doğan Can Cesur- Sümer Avcı/İHA)

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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