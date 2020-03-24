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Bulutların arasında uzun ince bir yolculuğa çıktı

Bulutların arasında uzun ince bir yolculuğa çıktı Gökyüzünde çelloyla 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çaldı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, dünyaca ünlü Babadağ'dan paraşütle atlayış yapan Amerikalı Frederic de Wulf, gökyüzünde çelloyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çaldı.

24.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:07
Bulutların arasında uzun ince bir yolculuğa çıktı
Gökyüzünde çelloyla 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çaldı
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, dünyaca ünlü Babadağ 'dan paraşütle atlayış yapan Amerikalı Frederic de Wulf, gökyüzünde çelloyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çaldı.
Diş tedavisi için Amerika Birleşik Devleri'nin Seattle şehrinden Fethiye'ye gelen Frederic de Wulf, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçmak istedi. Yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ile birlikte Babadağ 1700 metre pistine çıkan Wulf, kucağına aldığı çelloyla ikili atlayış yaptı. Wulf, Ölüdeniz semalarında çelloyla Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü çaldı.
Kurduğu bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Frederic de Wulf, Aşık Veysel'i ilk dinlediğinde şarkının ne kadar duygulu olduğunu hissettiğini söyledi. Yaptığı araştırmada Veysel'in mütevazi ruhuna büyük hayranlık duyduğunu anlatan Wulf, "Şarkısında dünya yolculuğunun iki kapı arasında geçtiğini, ne olursa olsun yürümeye devam etmemiz gerektiğini anlatıyordu. Bu büyüleyici bir etkiydi ve bunu ölümsüzleştirmek istedim. Bu projede bana destek olan pilotumuz Ferdi Toy'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bulutların arasında uzun ince bir yolculuğa çıktı

Kaynak: İHA

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Bulutların arasında uzun ince bir yolculuğa çıktı
Etiketler : Aşık Veysel Şatıroğlu, Fethiye, Babadağ, Güncel

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