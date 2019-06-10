Buluttan Oyun Teknolojisini Bambaşka Bir Seviyeye Taşıyacak 'Orion' Duyuruldu

Bethesda, bugün gerçekleşen E3 konferansında Google
Stadia gibi bulut oyun yayını hizmetlerinin oyun motorlarını optimize eden 'kolektif teknolojileri' Orion'ı duyurdu.
Orion, geliştiricilerin kendi oyunlarını, daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için entegre edebileceği bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Orion'ı işlevsel olarak gördüğümüz ilk örnekse Stadia'nın çıkış oyunlarından biri olan Doom 2016 olmuştu. Kısaca özetlemek gerekirse Orion, oyun motoru seviyesine entegre edilen teknolojisi sayesinde Stadia gibi hizmetlerde oyunları optimize ediyor.
Teknolojisini göstermek için bir telefon kullanan Bethesda, sahnede telefon üzerinden Doom'u yayınlayarak 'gözle görülebilir bir gecikme'nin olmadığını iddia etti. E3 konferansında Orion'ın test edilebileceği bilgisi de duyuruldu.
Doom 2016'nın oynanış videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno
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