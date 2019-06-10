10.06.2019 14:37
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Buluttan Oyun Teknolojisini Bambaşka Bir Seviyeye Taşıyacak 'Orion' Duyuruldu

Buluttan Oyun Teknolojisini Bambaşka Bir Seviyeye Taşıyacak

Son zamanlarda fazlasıyla gündemde olan ve "Oyun oynamak için iyi donanım gereklidir" kavramını yıkan buluttan oyun sistemlerinin kurtarıcısı olacak Orion, E3 konferansında tanıtıldı.

Bethesda, bugün gerçekleşen E3 konferansında Google Stadia gibi bulut oyun yayını hizmetlerinin oyun motorlarını optimize eden 'kolektif teknolojileri' Orion'ı duyurdu.

Orion, geliştiricilerin kendi oyunlarını, daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için entegre edebileceği bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Orion'ı işlevsel olarak gördüğümüz ilk örnekse Stadia'nın çıkış oyunlarından biri olan Doom 2016 olmuştu. Kısaca özetlemek gerekirse Orion, oyun motoru seviyesine entegre edilen teknolojisi sayesinde Stadia gibi hizmetlerde oyunları optimize ediyor.

Teknolojisini göstermek için bir telefon kullanan Bethesda, sahnede telefon üzerinden Doom'u yayınlayarak 'gözle görülebilir bir gecikme'nin olmadığını iddia etti. E3 konferansında Orion'ın test edilebileceği bilgisi de duyuruldu.

Doom 2016'nın oynanış videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: WebTekno
Google, Teknoloji