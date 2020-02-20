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Bulvar yolunda yarış yapan trafik magandalarının kaza anı kamerada

Kırıkkale'de bulvar yolunu yarış pistine çeviren trafik magandalarının kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

20.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:24Bulvar yolunda yarış yapan trafik magandalarının kaza anı kamerada
'de bulvar yolunu yarış pistine çeviren trafik magandalarının kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale merkez Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarış pistine çevirdiği bulvar yolunda otomobilleriyle hız yapan trafik magandaları birbirini sollamak isterken kaza yaptı. Kontrolden çıkan iki otomobil de çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savruldu. O anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, ismi öğrenilemeyen sürücülerin de yara almadan kurtulduğu öğrenildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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