Haberler » Dünya » Bumble: Sharon Stone 'Beni atmayın' dedi, engellendiği çöpçatan uygulamasına geri döndü - Haberler
BBC

Bumble: Sharon Stone 'Beni atmayın' dedi, engellendiği çöpçatan uygulamasına geri döndü

Amerikalı sinema oyuncusu Sharon Stone, profilinin sahte olduğu düşünülerek atıldığı flört uygulaması Bumble'a geri döndü.

30.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:40 Bumble: Sharon Stone 'Beni atmayın' dedi, engellendiği çöpçatan uygulamasına geri döndü

Amerikalı sinema oyuncusu Sharon Stone, profilinin sahte olduğu düşünülerek atıldığı çöpçatan uygulaması Bumble'a geri döndü.

Stone, hesabının engellendiğini mesajında duyurdu ve kendisine ayrımcılık yapılmamasını istedi.

Bu mesajın ardından Bumble, 62 yaşındaki Stone'un hesabının yeniden aktif hale getirildiğini açıkladı.

'Umarım balını bulursun'

Bumble'ın edötörü Clare O'Connor, "Beni kovandan atmayın" diyen Stone'a, "İnan bize seni kesinlikle kovanda yeniden istiyoruz. Umarım balını bulursun" diye yanıt verdi. Bumble, İngilizce'de arı vızıltısı anlamına geliyor. Bumble'ın diğer benzer uygulamalardan farkı diyaloğu kadınların başlatması.

Altın Küre ödüllü Sharon Stone'un hesabının bazı kullanıcıların sahte profil şikayeti üzerine engellendiği belirtiliyor.

Stone, 1980 ve 90'lı yıllarda Gerçeğe Çağrı (Total Recall), İyilik Meleği (The Mighty) ve Casino gibi birçok ünlü filmde oynamıştı.

Ancak oyuncu en çok, 1992 yapımı Temel İçgüdü (Basic Instict) filmindeki, polis sorgusunda iç çamaşırı giymediği sahneyle adından söz ettirmişti.

İlk evliliğini yapımcı Michael Greenburg ile yapan Stone, 2004'te ikinci eşi gazeteci Phil Bronstein'den boşanmıştı.

Stone, 2014'te " için uygunum" demiş, geçen yıl de İngiliz şarkıcı Elton John'la katıldığı bir televizyon programında uzun boylu erkeklerden hoşlandığını söylemişti.


Sharon Stone, Twitter, Flört, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

15:59   Çavuşoğlu tezkere konusunda İYİ Parti'yi ziyaret etti- 3 - Haberler
15:53   Kar yağışı zincirleme kazaları beraberinde getirdi - Haberler
15:52   Kafedeki silahla yaralama olayına 12 gözaltı - Haberler
15:50   Başkan Demir: "Her alanda örnek olacağız" - Haberler
15:49   Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022'nin sonunda seri üretim" - Haberler
15:37   Otomobilin çarptığı bisikletli öğrenci hayatını kaybetti - Haberler
15:35   Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
15:20   Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı - Haberler
15:12   Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı fırtına nedeniyle uçtu - Haberler
15:00   Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü - Haberler
30.12.2019 16:05:45