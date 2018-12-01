BUMİAD Üyeleri Ata'nın Huzurunda!

BUMİAD üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk' e olan gönül borcunu ifade etmeleri adına Anıtkabir'de Ata'yı andı. Gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretine BUMİAD Başkanı Mehmet Orhan Efe ve Yönetim Kurulu Üyeleri aileleri ve çocuklarıyla birlikte katıldı.

Gerçekleştirilen resmi tören eşliğinde Aslanlı Yol'dan başlayan ziyaret, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmanın ardından, Anıtkabir müzesinin gezilmesiyle son buldu.

"Ata'mıza layık olmaya çalışıyoruz"

Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Başkan Efe, deftere yazdığı mesajı da paylaştı. Efe şunları söyledi:

"Bugün burada senin sayende nefes alabiliyor olmanın vefası ile kısa adı BUMİAD olan 'Bursa Mühendis Mimar İş Adamları Derneği' olarak bulunuyoruz. Sevgilerin en yücesine layık büyük önderimiz sana gönül dolusu selamlar. Bizim iki Mustafa'mız var birincisi Hak yolumuzu aydınlatan Hz. Muhammed S.A.V diğeri ise Cumhuriyet yolumuzu aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk. Bilim, fen, teknoloji alanında açtığın yolda ufka ulaşmak adına BUMİAD olarak din, dil, ırk, cinsiyet inanç farkı gözetmeksizin dünya barışına katkı koymaya ve insanlığı aydınlatmaya çaba göstererek sana layık olmaya çalışıyoruz. Dünya döndüğü sürece BUMİAD, inançla, kararlılık ve inatla hep ayakta kalacak. BUMİAD ayakta kaldığı sürece de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar ve muktedir olacaktır. Ruhun şad, mekânın cennet olsun. Mehmet Orhan Efe - BUMİAD Başkanı"

BUMİAD heyeti ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserine katılarak Devlet Sanatçısı Suna Kan ile sohbet etti ve sonrasındaki yemek programında Bursa Eski Valisi Orhan Taşanlar'a hizmetlerinden dolayı BUMİAD flaması takdim ederek Ankara programını sonlandırdı.