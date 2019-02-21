Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yerel seçimlerde CHP
'nin, İzmir
'de HDP
ile omuz omuza ve beraber yürüdüğünü söyleyerek, "Buna artık gereken dersi vermemiz lazım. Bu teröristlerle yan yana. Onlarla omuz omuza. İşte şimdi de HDP ile omuz omuza ve beraber yürüyorlar" dedi. 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Denizli
'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan
, 29 Ekim
Bulvarı'nda gerçekleştirdiği mitingde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında yerel seçimlerde CHP'nin, İzmir'de HDP ile işbirliğini yaptığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in özellikle 'Körfezi'nin pislik içerisinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yalan ve iftiradan başka bir şey tanımaz. Buna artık gereken dersi vermemiz lazım. Bu teröristlerle yan yana. Onlarla omuz omuza. İşte şimdi de HDP ile omuz omuza ve beraber yürüyorlar. İşte İzmir'de onlarla beraberler. İzmir'de biz bunların karşısına Denizli'de 2 dönem belediye başkanlığı yapmış daha sonra benim ekonomi Bakanlığımı yapmış olan Nihat Zeybekci İzmir'e niye gönderdik. İzmir'i bütün bu tahribattan ve pislikten kurtaralım diyor. Körfez ne hale geldi ya. Körfez şu anda aynı İstanbul
'un Haliç
'i gibi pislikten geçilmiyor. Aynen Kocaeli
'yi devraldığımız gibi Kocaeli'nin Körfezi böyleydi. Şimdi İzmir ya İzmir gibi bir şehrimize bu yakışır mı? Demiryolları çalışmıyordu İZBAN, İZBAN'a da Ulaştırma Bakanlığı
yüzde 50, 50 orada da yine biz yaptık. Bunu özellikle CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum bak hakikat olan, doğru olan budur. Sizlerin içinden aslan gibi birini Nihat Zeybekci'yi gönderiyoruz ve inşallah Denizli'yi nasıl devraldığımızda berbattı daha sonra pırıl pırıl bir şehir haline geldi. Şimdi İzmir'i de süratle layık olduğu şehir olmaya dönüştürelim. Bunu biz yaparız, belediyecilik bizim işimiz. Bunlar o işten anlamaz. Bunların işi 3 şey. Yolsuzluk, yasak ve yokluk" diye konuştu.
"ŞİMDİKİ KUYRUK BEREKET VE VARLIK KUYRUĞU" CHP başta olmak üzere tanzim satışları eleştirenlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim çadırlarda oluşan kuyrukların bereket kuyruğu olduğunu söyledi. Kuyruğun fırsatçılara ders verme kuyruğu olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyorlar ki 'AK Parti
kuyruk getirdi.' 2 kuyruk var. Bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu CHP'nin dönemlerine rastlar. Yağ kuyrukları bilinir, benzin kuyrukları bilinir. Ekmek kuyrukları bilinir. İktidarda CHP vardı, SHP vardı. Şimdiki kuyruk bereket ve varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğudur. Ne oluyor? Vatandaşımız elhamdülillah geliyor sebzesini ve meyvesini yüzde 50 daha ucuz alıyor. Kazanan kim? Biz, üreten ve tüketen. Biz haksızlığa ve fırsatçılığa ne diyoruz? 'Dur.' Bundan sonrada böyle devam edeceğiz" dedi.
"SURİYE VE IRAK İLE İLGİLİ ATTIĞIMIZ ADIMLAR KENDİ HESAPLARI OLANLARI ÇOK CİDDİ RAHATSIZ EDİYOR" Suriye
ve Irak
ile ilgili Türkiye
'nin attığı adımlar nedeniyle kendi hesapları olanların ciddi rahatsızlık duyduğunu ve farklı terör örgütlerinin Türkiye'nin üzerine salındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Bizler son 17 senede aramıza ayrılığın, aramıza fitnenin ve aramıza fesatçıların girmesine asla müsaade etmedik, sırt sırta vererek hem ülkemizin bekasına yönelen tehditleri bertaraf ettik hem de Türkiye'ye tarihinin en büyük başarılarını yaşattık. Türkiye'nin son 17 yılda kat ettiği mesafeden ve gerçekleştirdiği reformlardan eski Türkiye sevdalıları hasımsız duyuyor. Bu ülkeyi kendi tapulu mülkü gibi gören, çalışıp üretmek yerine ranttan para kazanmaya alışmış lobiler para musluklarının kesilmesinden rahatsız. Bizim dik duruşumuzdan hazımsızlık duyuyorlar. Uzun yıllar Türkiye'ye emir veren, direktif veren bizim bağımsız hareket etmemizden rahatsızlık duyuyor. Suriye ve Irak ile ilgili attığımız adımlar, özellikle bu ülkeler ile ilgili planları, kendi hesapları olanları çok ciddi rahatsız ediyor. Gezi olayları, 17-25 Aralık
girişimi, 15 Temmuz darbe girişimi, DEAŞ'tan, PKK
'sına kadar farklı terör örgütlerinin üzerimize salınması bu rahatsızlığın dışa vurumudur." Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada birçok devleti felç edecek ve ekonomik, siyası ve toplumsal olarak çökertecek nice teşebbüsün Türkiye'de devlet ve millet daynışmasıyla aşıldığını belirterek, "Denizli'ye sesleniyorum kardeşlerim, Gabar'a girdik mi, Cudi
'ye girdik mi, Tendürek'e girdik mi, Kandile girdik mi? İnlerinde bunları bitirdik mi? Size o sözü vermemiş miydim? 'İnlerine gireceğiz' dememiş miydim? Hala peşlerindeyiz, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Benim milletimin huzurunu kaçıranları biz huzursuz edeceğiz. Anlarlar veya anlamazlar, bilsinler ki bundan sonra da peşlerindeyiz. Yaz aylarında kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden yapılmaya çalışılan ekonomik suikast girişimi de bu hazımsızlığın bir işaretidir. Dünyada birçok devleti felç edecek ekonomik, siyası ve toplumsal olarak çökertecek nice teşebbüsü devlet ve milletin dayanışmasıyla aştık" dedi.
"CUMHUR İTTİFAKI'NIN KARŞISINA PENSİLVANYA VE TERÖR BARONLARININ YÖNETTİĞİ DÖRTLÜ BİR ÇETE OLUŞTURDULAR" Cumhur ittifakının karşısına içinde terör örgütünün siyasi uzantılarının da olduğu dörtlü bir çetenin çıkarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dörtlü çetenin seçim stratejileri ve ana listelerinin Pensilvanya ile terör baronlarının yönettiğini ifade ederek, "Bizi proje terör örgütleri üzerinden döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlar hedeflerine ulaşamadılar. 31 Mart seçimleri bu kesimleri yeniden heveslendirmişe, bitlerini yeniden kanlandırmışa benziyor. Millet ve memleket düşmanlarının yeni bir oyun içinde olduğunu görüyoruz. 24 haziranda başlattıkları ancak muvaffak olamadıkları projeyi tekrar piyasaya sürdüler. Cumhur ittifakının karşısına içinde terör örgütünün siyasi uzantılarının da olduğu dörtlü bir çete çıkarttılar, kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler. Dörtlü çetenin seçim stratejilerinden ana listelerine kadar tüm süreci Pensilvanya'daki şarlatan ve kandildeki terör baronları yönetiyor. Neden CHP HDP ile işbirliği yapıyor? HDP'nin arkasında kimleri var? Terör örgütü var. Benim Denizlili kardeşim bunlara pirim vermez. Gelin sandıkta bunları gömelim" diye konuştu.
"KANDİL'DEKİ TERÖR ELE BAŞLARI HDP VE CHP'YE SİYASİ KOÇLUK YAPIYOR" Kandil'deki terör elebaşlarının HDP ile beraber CHP'ye de siyasi koçluk ve seçim danışmanlığı yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen hafta bir tanesi çıkmış, 'AK Parti'nin karşısında kim varsa onunla birlikte olun' diyor. Örgütün meclisteki temsilcileri de 'Şuralarda kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP
'ye kaybettireceğiz' diye beyanatta bulunuyor. Terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP yöneticisi rahatsız olmuyor. Bu utanç sahnesi karşısında CHP'nin başındaki zat, tek kelime dahi etmiyor. Çıkıp milletin huzurunda, 'Ne münasebet, bizim terör örgütünün desteğine ihtiyacımız yok' demiyor, diyemiyor."
"TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇİÇEK ATAN ŞAHISLARI İSTANBUL'UN EN MERKEZİ İLÇELERİNDE ADAY GÖSTERİYORLAR"
Bunları yapamadıkları gibi bölücü terör örgütüne çiçek atan, sahip çıkan şahısları İstanbul'un en merkezi ilçelerinde aday gösteriyorlar. FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi 15 Temmuz gecesi 11'i polis, 23 şehidimizin olduğu Ankara
'daki bir ilçemize belediye başkan adayı
yapıyorlar. Ecdadımız, 'Et kokarsa tuz basılır. Tuz kokarsa ne çare' diyor. Maalesef CHP'de tuz çoktan kokmuştur. CHP mevcut yönetim elinde, içine düştüğü ihanet çukurunda daha fazla boğulmaktadır. Ülkemizdeki ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmesi gerçekten üzüntü vericidir" dedi. Miting Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterdiği Osman Zolan
ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak birlikte poz vermesi ile sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında ise kentten ayrıldı.
(Ali İbileme - Gökten Ceylan/İHA)
Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Kaynak: İHA