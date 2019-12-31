Haberler » 3. Sayfa » Bunalıma girdi, kendini astı - Haberler

Bunalıma girdi, kendini astı

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, kendisini asarak yaşamına son verdi.

31.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:19 Bunalıma girdi, kendini astı
'de bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, kendisini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı mahallesi sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen H.Ü. (63) kendini doğalgaz borusuna astı. Yakınlarının vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. H.Ü.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Selimiye, Kayseri, Göreme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:35   Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
21:32   Vali Kocabıyık, polis ve jandarmayla yılbaşı pastası kesti - Haberler
21:09   Zamlar, tanzim satış, Suriye, ABD yaptırım tehdidi, işsizlik: Türkiye'de 2019 nasıl geçti? - Haberler
21:05   Yemen'de Husilerin resmi para yasağı nedeniyle emekli ve memurlar maaş alamıyor - Haberler
20:59   Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
18:55   Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haberler
31.12.2019 21:50:31