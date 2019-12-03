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Bunalıma girdi, kendini tabancayla kafasından vurdu

Bursa'da bunalıma giren bir genç kendisini silahla başından vurarak ağır yaralandı.

03.12.2019 22:29 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:34Bunalıma girdi, kendini tabancayla kafasından vurdu
'da bunalıma giren bir genç kendisini silahla başından vurarak ağır yaralandı.

Olay, ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana geldi. 25 yaşındaki Mehmet Ö. iddiaya göre girdiği bunalım sonucu apartmanın giriş kapısını kilitleyerek elindeki silahla kafasına ateş etti. Silah sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler dış kapının kapalı olmasından dolayı içeriye giremedi. Apartmanda kimse yokken olayı gerçekleştiren gencin yakınları, haberi alır almaz olay yerine koştu. Dış kapının camı kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, genci kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ö. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken, olayı duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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