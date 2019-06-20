Bunalıma Giren Adam İntihar Etti

Kayseri
'de bunalıma giren bir kişi kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, olayOsmanlı Mahallesi
Şifa Sokak'ta meydana geldi. Pazarcılık yapan ve bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Ş.C., sabah ezanından sonra kendini evinin banyosunda iple asarak yaşamına son verdi.Sabah
saatlerinde banyoyu kullanmak için içeri giren aile bireyleri Ş.C.'yi o halde görünce hemen polis ve 112 ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 ekipleri Ş.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.C.'nin cansız bedeni KayseriDevlet Hastanesi
morguna götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ