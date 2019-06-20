20.06.2019 10:47
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Bunalıma Giren Adam İntihar Etti

Bunalıma Giren Adam İntihar Etti

Kayseri'de bunalıma giren bir kişi kendini asarak intihar etti.

Kayseri'de bunalıma giren bir kişi kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olayOsmanlı MahallesiŞifa Sokak'ta meydana geldi. Pazarcılık yapan ve bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Ş.C., sabah ezanından sonra kendini evinin banyosunda iple asarak yaşamına son verdi.Sabahsaatlerinde banyoyu kullanmak için içeri giren aile bireyleri Ş.C.'yi o halde görünce hemen polis ve 112 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Ş.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.C.'nin cansız bedeni KayseriDevlet Hastanesimorguna götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Polis,Osmanlı Mahallesi,Kayseri,3. Sayfa

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