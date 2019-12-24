Haberler » 3. Sayfa » Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı - Haberler

Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan bir sağlık ocağında görevli 48 yaşındaki doktor, evden dışarıya çıkmak için ayrıldı. Eve dönmeyen doktorun eşi ve komşuları yaptıkları aramada oturdukları apartmanın çatı katındaki kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı. Doktor, kendini iple asarak intihar etti.

24.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:15

'nın ilçesinde görevli bir doktor, oturduğu apartmanın çatı katında kendini asarak intihar etti. Çatı katındaki kömürlükte bulunan doktorun nabzının attığı tespit edilince özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Musa A. isimli doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BUNALIMDAYDI

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sularında bir süre önce evden dışarıya çıkan Alaşehir 5 Nolu Sağlık Ocağı Doktoru Musa A. (48) eve dönmeyince eşi F.A. gidebileceği yerleri aradı ancak bulamayınca, komşularla beraber çevrede arama yaptı. Oturduğu evin çatı katına çıkan komşular ve doktorun eşi korkunç manzarayla karşılaştı. Bunalımda olduğu öğrenilen Musa A. 5 katlı apartmanın çatı katında bulunan kömürlükte asılı olarak bulundu. 112 Acil servise verildi. Henüz nabzı attığı görülen Dr. Musa A. özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
KEREM ZINDIK: Ailesinin başı sağolsun
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:21   FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı - Haberler
23:19   Elazığ'da fırtına direkleri devirdi, çatı uçurdu - Haberler
23:10   Arkadaşlarını öldüren iki zanlı tutuklandı - Haberler
23:05   Marmara Denizi'nde deprem - Haberler
23:03   MYP'li Yılmaz: "Akşener grubu bize vermeli" - Haberler
22:45   Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı - Haberler
22:28   Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk - Haberler
22:01   Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı - Haberler
21:41   CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler - Haberler
21:16   Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Haberler
24.12.2019 23:42:04