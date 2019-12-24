Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görevli bir doktor, oturduğu apartmanın çatı katında kendini asarak intihar etti. Çatı katındaki kömürlükte bulunan doktorun nabzının attığı tespit edilince özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Musa A. isimli doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BUNALIMDAYDI

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sularında bir süre önce evden dışarıya çıkan Alaşehir 5 Nolu Sağlık Ocağı Doktoru Musa A. (48) eve dönmeyince eşi F.A. gidebileceği yerleri aradı ancak bulamayınca, komşularla beraber çevrede arama yaptı. Oturduğu evin çatı katına çıkan komşular ve doktorun eşi korkunç manzarayla karşılaştı. Bunalımda olduğu öğrenilen Musa A. 5 katlı apartmanın çatı katında bulunan kömürlükte asılı olarak bulundu. 112 Acil servise haber verildi. Henüz nabzı attığı görülen Dr. Musa A. özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.