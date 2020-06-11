Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında arama yapılan bir mimarlık ofisinde iki terapistin, örgütün dağılması nedeniyle bunalıma giren örgüt üyelerine psikoterapi uygulayarak bağlılıklarını artırmaya çalıştığı iddia edildi.

11.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:21
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında arama yapılan bir mimarlık ofisinde iki terapistin, örgütün dağılması nedeniyle bunalıma giren örgüt üyelerine psikoterapi uygulayarak bağlılıklarını artırmaya çalıştığı iddia edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Adana, Mersin ve İstanbul'da gözaltına aldığı 54 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir mimarlık ofisinin örgütün üst düzey yöneticilerince kullanıldığını, burada toplantılar düzenlendiğini ve para yardımları toplandığını belirledi.
Ekipler, yurt dışından kuryeler ve hediye kutuları içinde yollanan paraların bu ofiste toplandığını, daha sonra ihtiyaç sahibi örgüt üyelerine nakit ya da markette kullanılması için hediye kartı şeklinde dağıtıldığını tespit etti.
Örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırmak için toplantıların da yapıldığı ofiste, FETÖ'den kopmaların önlenmesi için de çalışmalar yürütüldüğü, eleman kazandırılmaya çalışıldığı belirlendi.
Terapist H.İ. ve M.K'nin, ofiste "Yaşam koçu" ve "Eğitim koçu" olarak çalıştığı, örgütün dağılması nedeniyle bunalıma giren terör örgütü mensuplarına psikoterapi uygulayarak bağlılıklarını artırmaya çalıştığı öne sürüldü. Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar

Kaynak: AA

Etiketler: Huzurevleri Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye’nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Haber
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türkiye’ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan’dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Haber
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Haberler››Güncel››Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:30: Yasin'in hayvanat bahçesi, Bremen Mızıkacıları'nı gerçeğe çevirdi - Haber 10:30: Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı - Haber 10:30: Büyükşehir'den yeşil alanlarda ekolojik dönüşüm - Haber 10:30: Sincan'da korona virüs tedbirleri üst seviyede - Haber 10:30: Türk Kızılay'ı 152. kuruluş yıldönümünü kutluyor - Haber 10:11: Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı - Haber 09:49: 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı - Magazin 09:05: Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar - Haber 08:44: Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu - Magazin 08:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? - Haber