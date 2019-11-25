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Bunalıma giren genç kız adliyede jiletle bileklerini keserek intihara kalkıştı

Bunalıma giren genç kız adliyede jiletle bileklerini keserek intihara kalkıştıSAMSUN - Samsun'da lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki genç kız adliyede staj yaparken jiletle bileklerini keserek intihara kalkıştı.

25.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:16
Bunalıma giren genç kız adliyede jiletle bileklerini keserek intihara kalkıştı
SAMSUN - 'da lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki genç kız adliyede staj yaparken jiletle bileklerini keserek intihara kalkıştı.
Olay, Samsun Adliy Sarayı'nda sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise son sınıf öğrencisi E.A., adliyede staj yaparken çalıştığı adliye binasındaki depoya kendini kilitleyip girdiği bunalım sonucu her iki kolunu jiletle bileklerinden keserek intihara kalkıştı. Görevliler tarafından olay fark edildi ve E.A.'nın kendini kilitlediği depodan çıkması sağlandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan liseli E.A. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bunalıma giren genç kız adliyede jiletle bileklerini keserek intihara kalkıştı

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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