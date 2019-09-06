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Bunalıma giren kadın 7. kattan atlayarak intihar etti.

Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen bir kadın, apartmanın 7. katında yangın merdiveninden atlayarak intihar etti.

06.09.2019 09:35 Bunalıma giren kadın 7. kattan atlayarak intihar etti.
Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen bir kadın, apartmanın 7. katında yangın merdiveninden atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinde bulunan Menekşe apartmanında meydana geldi. Bunalımda olduğu iddia edilen N.A.(37) isimli kadın, apartmanın 7. katındaki yangın merdivenine çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle beraber olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. N.A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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