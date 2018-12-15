Bunalıma Giren Kadın İntihar Etti, Sağlık Ekipleri Hayata Döndürmek İçin Kalp Masajı Yaptı

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:38



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:38

Bunalıma giren kadın intihar etti, sağlık ekipleri hayata döndürmek için kalp masajı yaptıSİNOP - Sinop'ta bunalıma giren bir kadın, beşinci kattan atlayarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay, Merkez, Hakimiyet Caddesi'nde meydana geldi. Bunalıma giren Sevinç Ergül beşinci kattan atlayarak intihar etti. Ergül'ü yerde yatar halde bulan çevredeki vatandaşlar, durumun sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sevinç Ergül'ün cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.