27.05.2019 06:32
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Otagarda Bilet Bulamayınca Bunalıma Giren Adam, Büfeden Aldığı Ekmek Bıçağıyla Boğazını Kesti

Muğla otogarında bunalıma giren adam bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti.

Muğla otogarında, Antalya'ya gitmek için bilet bulamadığı belirtilen Aycan Yetişkin, bunalıma girerek bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan Yetişkin'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat gece 23.30 sıralarında Muğla şehirlerarası otogarında meydana geldi. Antalya'da cilt bakım ürünleri satışı yapan 40 yaşındaki Aycan Yetişkin, Marmaris ilçesindeki bir işyerine sabun bıraktı. Yetişkin, Antalya'ya tekrar geri dönmek için Muğla otogarına geldi.

KISA BİR İŞİM VAR DİYEREK EKMEK BIÇAĞINI ALDI

Birkaç firmaya bilet soran ancak en erken seferin sabah saatlerinde olduğunu öğrenen Yetişkin, bir büfeden 'kısa süreli bir işi olduğunu söyleyerek' ekmek bıçağı aldı. Yetişkin, yürüyen merdivenlerden aşağı indiği sırada boğazını kesti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaşadıkları kısa şokun ardından durumu polise ve 112'ye bildirdi. Yetişkin, terminale gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetişkin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Bunalıma giren vatandaşın boğazını kestiği merdivenler
Otagarda Bilet Bulamayınca Bunalıma Giren Adam, Büfeden Aldığı Ekmek Bıçağıyla Boğazını Kesti Marmaris, Antalya, Muğla, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (2)
GERCEK: Bogaz kesen dizileri seyrettirin halka, devam edin!!!Okuma yok yazma yok sadece ve sadece siddete ozendirme var. Bir tane egitim programi var mi?Bir tane yerli belgesel var mi adam akilli?Varsa yoksa mafya dizisi ve kadin programi. Bir ulkeye bundan daha buyuk nasil zarar verilir?Ey Ataturk bu gunleri gordukce senin nasil bir deha oldugunu cok daha iyi anliyorum.
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