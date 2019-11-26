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Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı

Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktıSAMSUN - Samsun'da bunalıma giren bir kişi kendi aracını ateşe vererek yaktı.

26.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:24
Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı
SAMSUN - 'da bunalıma giren bir kişi kendi aracını ateşe vererek yaktı.
Olay, Samsun'un ilçesi Unkapanı Kavşağı'nda önceki gün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 38 yaşındaki Ö.A. kendi aracını ateşe vererek yaktı. Alevler aracı sararken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ö.A. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan Ö.A. daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bunalıma giren şahıs kendi aracını yaktı

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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