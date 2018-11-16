Bunalıma giren vatandaş kendini elektrik direğine astı
AKSARAY - Aksaray
'da bunalıma giren bir kişi kendini elektrik direğine asarak intihar etti. Olay, sabah saatlerinde Aratol
Mahallesinde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği öğrenilen Mehmet Ç. (67), arazide bulunan elektrik direğine iple kendini astı. Direkte asılı bir şahsı gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ç.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Mehmet Ç.'nin Ankara
ilinde ikamet ettiği ve memleketi Aksaray'a geldiği tespit edildi. Mehmet Ç.'nin intihar etmeden önce yakınlarını telefonla arayarak 'hakkınızı helal edin' dediği öne sürüldü. Yaşamını yitiren Mehmet Ç.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sabah,Aksaray