Haberler » Güncel » Haber

"Bundan sonra da hep böyle olsun"

Kütahya milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) akşam yemeğinde bir araya geldi.

03.10.2019 14:53
Kütahya milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) akşam yemeğinde bir araya geldi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap TBMM'de bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, Kütahya ve Kütahyalıların sorun ve istekleri ile Ankara'da bu taleplere ilişkin yürütülecek ortak çalışmalar hakkında fikir alış verişi yapıldığı belirtildi.

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Derdi millet olanın hiçbir şahsi menfaat gözetmeden anlaşabileceği pek çok ortak nokta olduğunu düşünüyor, davetimize icabet eden sayın vekillerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bu arada, 5 vekilin ilk defa bir araya gelmesi sosyal medyada takdirle karşılandı. - KÜTAHYA

Ceyda Çetin Erenler, Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:03 İstanbul'daki depremin en duygusal görüntüsü
17:03 Antalya otogarı hakkında nihai karar haftaya
17:02 Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi
17:02 Taşova'da "Güvenlik ve uyuşturucu ile mücadele" toplantısı
17:00 4. Etnospor Kültür Festivali - Şalvar Güreşi Müsabakaları
17:00 Dünya Yürüyüş Günü
17:00 "Susuz Yayla"da su arama çalışması başlatıldı