Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in orta saha oyuncusu Igor da Silva , "Takımdaki herkes şampiyon olmak istiyor. Bunu başarmak istiyoruz. Bundan sonra her maç bir final gibi geçecek." dedi.Brezilyalı genç oyuncu Igor, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, forma şansı bulduğu için kendini mutlu hissettiğini söyledi.Takım olarak iyi bir seri yakaladıklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini belirten Igor, 27. haftada iç sahada oynayacakları Afjet Afyonspor maçına kilitlendiklerini vurguladı.Igor, futbolcuların forma şansı bulmak için çok çalıştıklarını, bunun da takım hırsını üst seviyelere çıkardığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Şu an kendimi bu takımın bir parçası olarak hissediyorum. Oynamadığım zamanlarda sürekli çalıştım ve şans verilmesini bekledim. Sonunda şans geldi ben de bu şansı kullanmak için elimden geleni yapıyorum. Takımdaki herkes şampiyon olmak istiyor. Bunu başarmak istiyoruz. Bundan sonra her maç bir final gibi geçecek. Son 8 finalimiz kaldı. Önümüzdeki maç ilk finalimiz olacak. Şampiyon olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."