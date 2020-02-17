Haberler » Ekonomi » Bundesbank: Covid-19 Almanya ihracatını olumsuz etkileyebilir - Ekonomi

Bundesbank: Covid-19 Almanya ihracatını olumsuz etkileyebilir

Almanya'nın merkez bankası Deutsche Bundesbank (Buba), Çin'de ortaya çıkan ve son gelişmelelerde 1,770'in üzerinde kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınının Alman ekonomisi için risk teşkil ettiği ve ülkenin ihracatını olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyardı.

17.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:28Bundesbank: Covid-19 Almanya ihracatını olumsuz etkileyebilir

'nın merkez bankası Deutsche Bundesbank (Buba), Çin'de ortaya çıkan ve son gelişmelelerde 1,770'in üzerinde kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınının Alman ekonomisi için risk teşkil ettiği ve ülkenin ihracatını olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyardı.

Banka aylık raporunda, ülke ekonomisinde ilk çeyrekte önemli ölçüde bir büyüme olmayacağını öngördüklerini vurguladı.

Buba aynı zamanda 2019'da ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 0.6 arttığını belirtirken, sanayi sektörünün büyümeyi olumsuz etkilediğini de belirtti.

ABD'de, Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, Çin'de yayılan Covid-19 salgınının 2020 yılı ilk çeyrekte ABD ekonomisinde büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısı yaptı. Bloomberg TV'ye konuşan Mester,  "Çin ve belki de Asya'da ilk çeyrek verilerinin zayıf olmasını bekliyorum, bunun özellikle ilk çeyrekte ABD ekonomisine  bulaşıcı etkileri olabilir" dedi.



Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Almanya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
17.02.2020 15:56:41