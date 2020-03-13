Bundesliga'da maçlar 2 Nisan'a kadar ertelendi.
Bundesliga'da maçlar 2 Nisan'a kadar ertelendi.
13.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:40
Bundesliga'da maçlar 2 Nisan'a kadar ertelendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Spor
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