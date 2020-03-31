Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası Avrupa'nın önde gelen tüm ligleri ertelendi. Almanya'da bugün yapılan toplantıda, ilk olarak maçların 30 Nisan'a kadar ertelendiği belirtildi.
31.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:37
Almanya 'da liglerin yeniden başlama tarihiyle ilgili bugün kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Almanya Futbol Federasyonu, Bundesliga'nın 30 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.
"EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIR OLMALILAR"
Bundesliga CEO'su Christian Seifert yaptığı açıklamada "Maçlar 30 Nisan'a dek oynanmayacak. Takımların antrenmanları 5 Nisan'a kadar ertelendi. Kulüplerden en kötü senaryolar için hazır olmalarını istedik. 30 Haziran'a kadar ligi bitirmek istiyoruz. Ancak bu Temmuz da olabilir. FIFA ile transfer tarihleri hakkında da konuşacağız." dedi.
Haberin Videosu :Almanya Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
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