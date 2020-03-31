Bundesliga’da maçlar 30 Nisan’a kadar ertelendi

Almanya 'da liglerin yeniden başlama tarihiyle ilgili bugün kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Almanya Futbol Federasyonu, Bundesliga'nın 30 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

"EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIR OLMALILAR"

Bundesliga CEO'su Christian Seifert yaptığı açıklamada "Maçlar 30 Nisan'a dek oynanmayacak. Takımların antrenmanları 5 Nisan'a kadar ertelendi. Kulüplerden en kötü senaryolar için hazır olmalarını istedik. 30 Haziran'a kadar ligi bitirmek istiyoruz. Ancak bu Temmuz da olabilir. FIFA ile transfer tarihleri hakkında da konuşacağız." dedi.