Haberler » Spor » Bundesliga'da Schalke 04-Fortuna Düsseldorf maçı 3-3 berabere bitti - Spor

Bundesliga'da Schalke 04-Fortuna Düsseldorf maçı 3-3 berabere bitti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kaldı.

09.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:26Bundesliga'da Schalke 04-Fortuna Düsseldorf maçı 3-3 berabere bitti
Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kaldı.

Schalke 04, Bundesliga'nın 11. haftasında Veltins Arena'da Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, 33. dakikada Daniel Caligiuri'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Fortuna Düsseldorf, 62. dakikada Rouwen Hennings'in penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. Schalke 04, 67. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın kafa golüyle 2-1 üstünlüğü yakalarken, konuk ekip 74. dakikada bir kez daha Hennings'le fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.
Çekişmeli geçen karşılaşmada Schalke 04, 79. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu Suat Serdar'ın golüyle 3-2 öne geçti ancak 85. dakikada takımının ve kendisinin 3. golünü kaydeden Hennings, maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.
Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 19'a, konuk takım ise 11'e çıkardı.
Öte yandan, ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-2, Augsburg, deplasmanda Paderborn'u 1-0 ve Union Berlin de rakip sahada Mainz 05'i 3-2 yendi.

Fortuna Düsseldorf, Schalke 04, Almanya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:58 Maçın ardından
20:56 Alanya'da olta balıkçılığı turnuvası başladı
20:56 Alanya'da en büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
20:52 Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma!
20:52 Galatasaray'da büyük şok! Florin Andone oyuna devam edemedi...
20:47 Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin
20:21 Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu
20:07 Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi
19:26 Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke evinde Düsseldorf ile berabere kaldı
19:01 Gaziantep 0-2 Galatasaray / Canlı
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 21:03:00