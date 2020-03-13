Bundesliga'da Werder Bremen-Bayer Leverkusen karşılaşması ertelendi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında 16 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan Werder Bremen-Bayer Leverkusen karşılaşması ertelendi.
13.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:18
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında 16 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan Werder Bremen-Bayer Leverkusen karşılaşması ertelendi.
Werder Bremen Kulübünden yapılan açıklamada, Bremen Eyaleti İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer'in, müsabaka sırasında Weser Stadı'nın çevresinde 2-3 bin taraftarın toplanacağının beklenmesinden dolayı karşılaşmanın ertelenmesine karar verdiği belirtildi.
Açıklamada, Bremen eyaletinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1000'den fazla kişinin katılacağı etkinlikleri yasakladığına işaret edildi.
Daha önce bu karşılaşmanın, Bundesliga'nın 26. haftasında yapılacak diğer müsabakalar gibi seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu.
Öte yandan Almanya Kulüpler Birliği, 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar lige ara verilmesini önereceğini açıklamıştı.
Werder Bremen Kulübünden yapılan açıklamada, Bremen Eyaleti İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer'in, müsabaka sırasında Weser Stadı'nın çevresinde 2-3 bin taraftarın toplanacağının beklenmesinden dolayı karşılaşmanın ertelenmesine karar verdiği belirtildi.
Açıklamada, Bremen eyaletinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1000'den fazla kişinin katılacağı etkinlikleri yasakladığına işaret edildi.
Daha önce bu karşılaşmanın, Bundesliga'nın 26. haftasında yapılacak diğer müsabakalar gibi seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu.
Öte yandan Almanya Kulüpler Birliği, 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar lige ara verilmesini önereceğini açıklamıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Werder Bremen, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Spor
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Spor
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Spor
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Spor
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Spor
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı