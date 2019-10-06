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Bundesliga'da yeni lider Mönchengladbach

Almanya Bundesliga'da, Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Mönchengladbach, sahasında ağırladığı Augsburg'u 5-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

06.10.2019 18:31

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in rakibi Borussia Mönchengladbach, Almanya Bundesliga'nın 7'nci haftasında sahasında konuk ettiği Augsburg'u 5-1 mağlup ederek puanını 16 yaptı ve ligde 1'inci sıraya yükseldi.

MÖNCHENGLADBACK İLK 15 DAİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmada ev sahibi ekip Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada Denis Zakaria, 8 ve 13'üncü dakikalarda Patrick Herrmann, 39'uncu dakikada Alassane Plea ve 83'üncü dakikada Embolo kaydetti. Konuk takım Augsburg'un tek golü ise 80'inci dakikada Florian Niederlechner'den geldi.

Bundesliga'da yeni lider Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach, Augsburg, Almanya, Spor

Kaynak: DHA

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