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Bundesliga kulüplerinden 2018-2019'da 4 milyar euroluk rekor gelir

Almanya Bundesliga'da mücadele eden kulüpler, 2018-2019 sezonunda toplam 4,02 milyar euro gelir elde ederek rekor kırdı.

18.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:01Bundesliga kulüplerinden 2018-2019'da 4 milyar euroluk rekor gelir

Alman Kulüpler Birliğinin açıkladığı mali raporda, ligde yer alan 18 kulübün, geride kalan 2018-2019 sezonunda bir önceki sezona göre gelirini yüzde 5,4 artırdığı belirtildi. Raporda, Bundesliga kulüplerinin geçen sezon toplamda 4,02 milyar euro gelir elde ederek üst üste 15. kez rekor kırdığı ifade edildi.

İKİNCİ LİG KULÜPLERİNİN GELİRİ DE ARTTI

İkinci Ligi kulüplerinin de 2018-2019 sezonunda, bir önceki sezona göre gelirini yüzde 28,5 artırarak 782 milyon euro gelir elde ettiği aktarıldı. DFL Başkanı Christian Seifert, Almanya'daki profesyonel futbolun son yıllarda başarılı bir sektör haline geldiğini belirterek, Bundesliga'nın ve 2. Bundesliga'nın ekonomik olarak istikrarı yakaladığını ifade etti.


Almanya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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