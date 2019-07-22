Haberler» Dünya» Haber

Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu

Polonya'da 'bungee jumping' yapan adam, koşum takımının kopması sonucu onlarca metre yükseklikten şişme minderin üstüne kafa üstü düştü.

22.07.2019 10:33 Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu
Polonya'da 'bungee jumping' yapan adam, koşum takımının kopması sonucu onlarca metre yükseklikten şişme minderin üstüne kafa üstü düştü.

Olay, Gdynia şehrinde bir parkta meydana geldi. Bungee jumping yapmak üzere bir vincin tepesine tırmanan adam ayağına bağladığı koşum takımıyla birlikte aşağıya doğru atladı. Yaklaşık 92 metre yükseklikten atlayan adam, koşum takımının kopması sonucu, yere koyulan şişme minderin üstüne kafa üstü düştü. Ambulansa hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. O anlara dair görüntüler izleyicilerden biri tarafından kaydedildi.


Kaynak: DHA
Polonya, Dünya

Son Dakika Haberleri
11:39   Londra'da AVM'de yangın-3
11:28   Kanada'da binlerce somon balığı, helikopterle yumurtlama alanına taşınacak
11:22   Türkçe seçeneğiyle hangi ülkelerde ehliyet sınavına girilebiliyor?
10:52   Çin'in Doğu Türkistan raporu: Uygurlar Türk kökenli değil, İslam Araplar tarafından dayatıldı
10:52   ABD polisinden suç işlemeyi düşünenlere çağrı: Havalar çok sıcak daha sonraya erteleyin
10:49   Londra'da AVM'de yangın-2
10:46   Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu