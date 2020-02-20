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Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Ünlü sunucu Ece Erken, BungeeGYM isimli yeni bir spor akımına merak sardı. Instagram hesabından Bungee GYM yaptığı anları paylaşan Ece Erken, bu spora başlayalı henüz iki hafta olduğunu ve inanılmaz eğlendiğini paylaşımına not düştü.

20.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:03

Başarılı sunucu Ece Erken, dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yapmaya başladı. İki haftadır, hoca eşliğinde yoğun bir şekilde bu spora yönelen Ece Erken, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük ilgi gördü.

"NASIL İYİ GELDİ ANLATAMAM"

Asılı olduğu iple akrobatik hareketler yapan Ece Erken, spor salonunda çektiği ve fotoğrafları sosyal medya hesabındapaylaştı. Ece Erken iple yaptığı zorlu hareketler, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Ece Erken paylaşımının altına, " 2. haftam ve hocalarımla çooook eğlenerek çalışıyoruz. Beni çok yoruyorlar, daha iyi olayım diye, daha sağlıklı olayım diye... Bu sene pek dikkat etmemiştim kendime. Nasıl iyi geldi anlatamam. Bugün BungeeGYM yaptık. Bakın nasıl çalışıyorum, eleştirecek şey bulamayın diye" ifadelerini kullandı.

BungeeGYM NEDİR?

Macera severlerin popüler tercihi bungee jumping, kaslarını güçlendirmek isteyenlere yepyeni bir antrenman şekliyle ilham veriyor: BungeeGYM

Tayland'da başlayan bu antrenman, hem kasların tonlanması için dayanıklılık egzersizini kullanıyor ve hem de eğlenmenize yardımcı oluyor. Antrenmana ait videolar, tavandan bağlı elastik iplerle asılı duran insanları gösteriyor. Daha sonra insanlar dans etmeye, aerobik yapmaya, yere düşmeye, havada uçmaya ve duvardan sekmeye çalışıyorlar. Ve tüm bunları yaparken de elbette oldukça iyi vakit geçiriyorlar.

Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Ece Erken, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
SAKARYALI HATUN:Her gün bungeeGYM, yapmıyormuşum gibi çek kanka! Haahaaa... :)))))
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FA:Nehaber kız sidikli
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RÜKNETTİN DEDE:Toroslardan Selam olsun Sakaryalı hatuna.Çiçeğim benim.
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SAKARYALI HATUN:Bu kim, ne işe yarar??? :))
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SW:Bu bizim sakaryalı hatun, ne yaptığına gelince: bütün gün burada yorum yazar, başkada hiç bir şey yapmaz, evini pasak götürüyor, ortalık toz ve etrafa savrulmuş kirli çorap ve iç çamaşırları ile dolu, leş gibi kokuyor. :)))))
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ATICI:Lastikler fena sıkmış gibi duruyor.
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ADINIZI YAZIN:kim la bu
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