Haberler » Güncel » Bunlar polisin bastığı evden çıktı - Haber

Bunlar polisin bastığı evden çıktı

Bursa'da ihbar üzerine bir eve baskın yapan polis ekipleri, çok sayıda parçalanmış şarjlı bisiklet, motosiklet ve malzeme ele geçirdi.

03.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:50 Bunlar polisin bastığı evden çıktı
'da ihbar üzerine bir eve baskın yapan polis ekipleri, çok sayıda parçalanmış şarjlı bisiklet, motosiklet ve malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Evren Sokakta bulunan 3. katlı bir apartmandan gürültü gelmesi üzerine, mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese giderek yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı eve baskın yaptı. Eve giren ekipler, gördükleri karşısında şok oldu. Odanın içerisinde parçalanmış vaziyette çok sayıda bisiklet, motosiklet ve şarjlı bisikletle ait malzeme ele geçirildi. Olayla Yusuf D. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısında alınan izinle evde olay yeri inceleme ekipleri tarafından malzemeler tek tek kontrol edilerek kayıt altına alındı. İnceleme sonrası evde bulunan malzemeler olay yerine gelen çekiciye yüklenerek karakola götürüldü. Mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Gözaltında olan şahıs adliyeye sevk edildi. Yusuf D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.
(Seyfettin Aras/İHA)

Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:00   Öğrenciler hayvan barınağında köpekleri besledi - Haber
19:58   Başkale'de öğrencilerden mektup kardeşliği - Haber
19:57   Yaralı sığırcık tedavi edildi - Haber
19:56   SİLİVRİ'DE DÜŞEREK EVİNDE MAHSUR KALAN KADINI KURTARMA OPERASYONU - Haber
19:55   Arnavutluk'tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
18:00   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
3.01.2020 20:01:47