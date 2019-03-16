Bunlara Destek Veren Kandil, Akıl Veren İse Pensilvanya"

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
, "Ankara'da özellikle sadece iki parti yan yana gelmiş gibi numara yapıyorlar. Söyleyemedikleri, utandıkları bir parti var. Onun adını da anmıyorlar. Ama işin özü önde gözüken iki parti var ama arkasından da bunlara destek veren Kandil
var. Bunlara akıl veren ise Pensilvanya'dır." dedi.
Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ni ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, 17 yaşında üniversite için geldiği Ankara'da ülkücü harekete dahil olduğunu ve fikirlerinden istifade ettiğini söyledi.
Özhaseki, terör örgütleri PKK
, FETÖ ve DEAŞ'ın aynı amaca hizmet ettiklerini vurgulayarak, şunları belirtti:
"Milletin bölünmesini isteyen, devletin güçlü olmasını istemeyen bir yapı ile karşı karşıyayız. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde cumhuriyet tarihimiz boyunca rastlamadığımız kötü olaylarla karşılaştık. Güneydoğu'da çukur kazıp devlet ilan etme işi. İnsanları kandırabilmek amacıyla daha kibar bir dil kullanıp 'Özyönetim' diyorlar. Bunun arkasında ayrı bir devlet kurma, bu milleti bölme hayalinin olduğunu çok net görüyoruz. 'Kürdistan' diyerek de bunu teyit ediyorlar. Dindar gözüken bir grubun, FETÖ terör örgütünün, riyakarca 50 yıldır kendini saklamasının ardından ihtilal denemesiyle de karşılaştık."
Cumhur İttifakı'nı " Türkiye
'ye sevdalı insanların birlikteliği" olarak tanımlayan Özhaseki, Ülkü Ocakları'nın misyonunu da bu doğrultuda önemsediklerini belirtti.
Ziyarette gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özhaseki, HDP
Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
'nin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
, HDP'lileri yok sayamaz, seçileceklerse de HDP'liler tarafından seçilecek" sözlerinin hatırlatılması üzerine, şöyle dedi:
"Bir orta oyunu oynanıyor. CHP
ve meşru gözüken ortağı böyle bir ortaklığı göstermek istemiyorlar. Ankara'da özellikle sadece iki parti yan yana gelmiş gibi numara yapıyorlar. Söyleyemedikleri, utandıkları bir parti var. Onun adını da anmıyorlar. Kandil de aynı şeyleri söylüyor. Herhalde milleti saf zannediyorlar. Üstü kapalı bir vaziyette de seçimlere gitmeye, ağlak ağlak gezmeye devam ediyorlar. Ama işin özü, önde gözüken iki parti var ama arkasından da bunlara destek veren Kandil var. Bunlara akıl veren ise Pensilvanya'dır. Bütün bunları milletimiz görüyor ve seçimlerde de bunlara gereken dersi verecekler."
Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ndeki programın ardından Selçuk Ecza Deposu
'nu ziyaret etti ve GİMAT Taksi Durağı şoförleri ile bir süre sohbet etti.
"Türkiye mazlumların sığınma noktası"
Selçuk Ecza Deposu çalışanları ile bir araya gelen Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafından gelen mazlumların sığınma noktası olduğunu söyledi.
Özhaseki, başkentin kültür-sanat, ticaret ve spor alanlarında hak ettiği yeri alması gerektiğini, bu nedenle inşaat yoğun bir çalışma yerine sosyal çalışmalara ayrı önem verdiklerini belirtti.
Rakiplerinin projeler yerine polemiklerle seçim süreci yürüttüklerine dikkati çeken Özhaseki, "Herhalde diğer partilerin adayları çıkacak ve projeleri konuşacağız diye düşündüm. Ankara gibi bir yerde benim yaptığım gibi, dağıttığım kitaplarda da görüleceği üzere projelerini ortaya koyan çıkmadı. 'Bunlar yapılmalı.' diyen çıkmadı. Ankara'ya adaysanız bunu yapın. Anadolu'nun en ücra köşesinde dahi adaylar projelerini ortaya koyar. Projeler yerine durmadan bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.
Özhaseki, şehirlerde istişare ile oluşacak "biz kültürü"nü ve şeffaflığı hakim kılmak istediğini sözlerine ekledi.
Kandil Dağı, Ankara, Politika
Kaynak: AA