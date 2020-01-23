Bunlara dikkat edin fıtığı patlatmayın !

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi..

Toplumumuzda çok sık görülen boyun fıtığı ve bel fıtığı olma olasılığı fazla…

Boyun fıtığı, boyun kısmımızda bulunan iskelet yapısını oluşturan yedi adet diskin aralarında bulunan sıvının kaymasıyla ve kayan yerde kas, sinir sistemi işlevinin bozulmasıyla meydana gelen ağrı, tutulmalar ile ortaya çıkan bir hastalıktır.

Bel fıtığı ise şöyle meydana gelir;Omurga, "omur" adı verilen ve birbirine bağlı bir dizi kemikten yapılmıştır. Disk, bir omuru diğerine bağlayan güçlü bağ dokularının bir birleşimidir ve omurlar arasında bir yastık gibi görev yapar. Disk, "anulus fibrosus" adı verilen ve sert bir dış katman ile "nükleus pulposus" adı verilen jelimsi bir çekirdekten oluşmuştur. Yaşlandıkça, diskin merkezi su içeriğini kaybetmeye başlayabilir ve disk, bir yastık olarak daha az etkili hale gelir. Bu durum, diskin merkez bölümünün, dış katmandaki bir çatlaktan dışarı doğru çıkmasına, yer değiştirmesine (fıtıklaşmış veya yırtılmış disk olarak adlandırılır) neden olabilir. Disk fıtıklarının çoğu bel omurgasının alttaki iki diskinde meydana gelir, bu da bel hizasında veya belin hemen altına denk düşer.

Fıtıklaşmış bir disk, omurgadaki sinirler üzerine baskı yapabilir ve ağrıya, uyuşmaya, karıncalanmaya veya "siyatik" olarak adlandırılan, bacak güçsüzlüğüne neden olabilir.

Ani frenlerde , trafik kazalarında , boynun öne arkaya gitmesiyle oluşan durumlarda özellikle boyun fıtığı oluşma olasılığı çok fazladır..

Yükseklerden , boynun üstünde olan yerlerden ağır yük almak da boyun fıtığının çıkmasına sebep olan davranışlardandır .

Yapılan başka bir yanlış , televizyon karsısında uyuyakalmak ve boynun sağa veya sol tarafa doğru tutuklu kalmasıdır.

Diğer dikkat edilmesi gereken hareketler: uzun süre cep telefonunu boyna sıkıştırıp konuşmak , uzun süre boynu kaldırıp veya alta ederekekrana bakmak.

Kişilerin ağır yük kaldırmamaları , ters bir hareket yapmamaları da boyun fıtığı veya bel fıtığı olmamaları için dikkat etmeleri gereken durumlardandır.