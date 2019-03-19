Bunu Yapan İnsan Olamaz!

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kulaca Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pali cinsi süs köpeği çiftlikten 200 metre ileride gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu. Sabah köpeği göremeyen sahibi tarlada ölü olarak buldu.Olay, Kulaca Mahallesi yakınlarında bulunan bir çiftlikte meydana geldi.Çiftlik sahibi Fatih Ozgar'a ait Pali cinsi köpek vuruldu. Bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösteren Ozgar, yaptığı açıklamada, "Kulaca mevkiinde benim kendi çiftliğim var. Çiftlikte hayvan bakıyoruz. Köpeğim akşam çiftlikten dışarıya çıktı. Çıktıktan sonra bir daha geri gelmedi. Sabah tekrar hayvanlara bakmaya gittiğimde köpeği çiftlikte göremedim. Bunun üzerine çevrede arama gerçekleştirdim. Göğsünden kurşunlanmış şekilde köpeğimi çiftliğin 200 metre ilerisinde cansız halde buldum. Pali cinsi bir köpekti, kimseye zarar verecek bir köpek değildi. Büyük köpek olsa ısırsa anlayacağım ama benim köpeğimin kimseye zararı olamaz. Yazık günah hayvana ne istediniz küçücük hayvandan." dedi. - BURSA