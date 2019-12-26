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Bünül: "Aşk ile çalışan yorulmaz"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, görev aşkıyla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

26.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:39 Bünül:
AK Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, görev aşkıyla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Bünül, basın mensuplarıyla biraraya geldiği toplantıda, Ceyhan'ın sorunlarını dile getirip istişarelerde bulunarak çözüm üretmek için çaba sarf ettiklerini belirtti. Bünül, "Biz görev aşkıyla gece gündüz demeden sahada koşturuyoruz. Ceyhan'da esnafları, sanayicileri, tüccarları, çiftçileri gezerek sorunlarını, dertlerini dinleyip notlar alıyoruz ve o notları da miletvekillerimize iletip çözüm yolları bulunmasına vesile oluyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz" dedi.

Bünül, Ceyhan'ın sorunlarını, yapılması gerekenleri ve belediye başkanının seçim meydanlarında söz verdiği vaatlerin yapılıp yapılmadığını yakınen takip ettiklerini söyledi. - ADANA

Muhammed İslam, AK Parti, Ceyhan, Politika

Kaynak: İHA

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