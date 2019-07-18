18.07.2019 14:50
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Bünül: "Ceyhan'da 188 kişi işten çıkarıldı, 96 kişi işe alındı"

Bünül: "Ceyhan

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan Belediyesinde 188 çalışanın işine son verildiğini yerlerine 96 kişinin işe alındığını ileri sürdü.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan Belediyesinde 188 çalışanın işine son verildiğini yerlerine 96 kişinin işe alındığını ileri sürdü.

Bünül, yaptığı açıklamada, Ceyhan Belediyesinde işçi kıyımı olduğunu, 188 işçinin tamamına bankamatikçi yakıştırması yapılarak haksız yere işten atıldıklarını, işten atılmalarının ne kanuna ne de vicdana sığmadığını ifade etti. Bünül, "Bugün itibariyle işten çıkarılan kişi sayısı 188'dir. Ayrıca bugün itibariyle belediyeden aldığımız belgelerle işe alınanların sayısı 96'yı bulmuştur. Çıkarılanların yarısı kadar işe adam almışlar. Hani masalarda 3'er, 5'şer kişi oturuyordu. Hani koltuk kapmaca vardı. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız basın açıklamasına geçmeden önce benim olmadığım bir ortamda haksız yere işten çıkartılan engelli bir belediye personeli işten atılmasının verdiği kızgınlıkla gazetecilere röportaj vermiş. Bu açıklamanın kesinlikle bizle ilgisi yoktur. Konunun muhatabı zaten akabinde yerel basın aracılığıyla gerekli açıklamayı yapmıştır" dedi. - ADANA
Kaynak: İHA
Muhammed İslam, AK Parti, Ceyhan, İşçi, Güncel

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