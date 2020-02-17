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Bünyamin Gezer hakemlere patladı: Aldığınız para haram kardeşim

Eski hakemlerden Bünyamin Gezer, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta Seri'nin eline çarpan topa penaltı vermeyen 'VAR' hakemine ağır sözler sarf etti.

17.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:54

Süper Lig'in 22. haftasında 'ın konuk ettiği Btc Türk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, ilk yarının son dakikalarında yaşanan penaltı tartışmaları damga vurdu.

Galatasaray ceza sahası içinde Seri'nin eline çarpan top sonrası konuk ekip penaltı beklerken, hakem Alper Ulusoy ve Yardımcı Hakem (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu devam kararı verdi.

Pozisyonu TRT Spor'da yorumlayan eski hakem Bünyamin Gezer, VAR hakemine yüklendi. VAR hakeminin bu pozisyonu çözmesi gerektiğini belirten Bünyamin Gezer, sert eleştirilerde bulundu.

"ALDIĞINIZ PARA HARAM"

"Oturuyorsun benim gibi izliyorsun" diyerek söze başlayan Bünyamin Gezer, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem ve yardımcı göremeseler nispeten anlayabilirim. Bunu anlayamam. Bunu kimseye anlatamazsın, yazık günah. Hak var, hukuk var ya. Aldığınız para haram kardeşim. Buraya oturuyorsun ya. Şu pozisyonu değerlendiremiyorsan yapmayın bu işi kardeşim. Çok ağır konuşuyorum. Türkiye'de 'VAR yok' deyin herkes rahat etsin. Bu kadar net bir açı, bu kadar güzel bir açı. Siz bu pozisyonu değerlendirip hakeme izlettiremiyorsanız oturmayın o koltuğa kardeşim."

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Bünyamin Gezer hakemlere patladı: Aldığınız para haram kardeşim

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (8)
DOIĞRUCU:galatasarayın ve diğer takımların aleyhine yapılan hatalardada böyle bağırıyormuydun acaba. . . bütün yorumların fenevbahçe lehine. . . asla güvenilir degilsin seni asla izlemem , , , , ekranlardan tarafsız olmadığın sürece uzak dur. . . hatta kanal seni niye tutuyor onuda bilmiyorum. . reitingin dipte, , oyüzden galatasaray düşmalığı yapıp reiting almaya çalışıyorsun
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TİPİK GALATASARAYLI:Eline çarpmıyor dikkatli bakın kafasına çarpıyor.
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440044:hangi gözle baktın herhalde galatsaray gözlü ile onlar herşeyi kendi istediği gözle bakıyorlar
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1 0
ATA:sende çok haram yedin desene
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7 8
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SABRİ REYİZ:Evet sevgili Bünyamin Gezer Futbol baştan aşağı haramlarla çevrili. Hakemler bu haram sistemin bir parçası. Gün gelir Allah'' a hesap verirler. Değer mi bir top için ahiretini yakmaya gerisini onlar düşünsünler. Çünkü biz izler geçeriz maçları.
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YURTSEVER:Yazık değilmi o yenilgi Malatyayı küme düşürürse bunun sorumlusu kim olacak. Kibirli ukala Fatih terim Aynı şey kendi başlarına gelseydi ne yapardı acaba.
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FİRTİNA:Eline çarpmıyor ki nasil penaltı o?
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444000:siz hangi gözle bakıyorsunuz
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