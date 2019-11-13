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Bünyamin Sürmeli: Selin rotasını, dolunun boyutunu söyleyebileceğiz

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi'ne katılan CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, "Yakın zamanda hava durumlarında selin rotasını, süper hücrenin rotasını, dolunun boyutunu söyleyebilecek hale geleceğiz" dedi.

13.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:43Bünyamin Sürmeli: Selin rotasını, dolunun boyutunu söyleyebileceğiz

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi'ne katılan CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, "Yakın zamanda hava durumlarında selin rotasını, süper hücrenin rotasını, dolunun boyutunu söyleyebilecek hale geleceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İLBANK, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve İstanbul Üniversitesi'nce (İÜ) bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi 'nın Manavgat ilçesinde devam ediyor. Kongre kapsamında Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon'un moderatörlüğünde 'Su ve Medya' toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, Türkiye'de meteorolojide gelinen aşamaları değerlendirirken şunları kaydetti:  "Ülkemizde meteorolojinin bir olasılık bilimi olduğu kabullenilemiyor. Dünyanın her yerinde, ABD'de bile bir kar tahmini yapılır, yollara kar küreme araçları, tuz araçları, solüsyon araçları çekilir, kar yağmazsa bunlar geriye döner. Bu, riski krize dönüşmeden yönetmektir. Biz bunu kabul etmiyoruz, biz diyoruz ki, 'Bunu söylüyorsan arkadaş, bu gerçekleşecek, bana bir hafta önceden söylemiştin. Kar yağacak diye, niye yağmıyor.' Ayrıca iklim değişikliğinin getirdiği öngörülebilirliğin düşüyor olması ayrı bir kaosu beraberinde getiriyor."

'METEOROLOJİDE CİDDİ BİR GELİŞİM VAR'

Türkiye'nin meteorolojide uzunca süre iyi bir yerde olmadığını anlatan Sürmeli, şunları söyledi:

"Özellikle son 10-12 yılda modelleme noktasında meteorolojide de çok ciddi bir gelişim söz konusu. Ama bizim mikro ölçekte modellemelere biraz daha yükleniyor olmamız lazım. Yani modeli haritanın üzerine yerleştirdiğimizde sokak sokak, semt semt, nerde ne var görebileceğiniz hale gelmemiz lazım. Bize daha çok detay lazım, mesela dolu yağacak mı? Dolunun çapı 1 santimetreyi geçecek mi? Bir metal yüzeyde travma oluşturabilecek mi? Bunların cevaplarını alabileceğimiz modelleri oluşturmalıyız. Bunlar üzerinde de Türkiye'de son birkaç yıldır çalışma yapılıyor. Yakın zamanda hava durumlarında selin rotasını, süper hücrenin rotasını, dolunun boyutunu söyleyebilecek hale geleceğiz. Bununla ilgili dünyada çalışma yapan 3-5 merkez var. Türkiye de onlardan biri olma çabasıyla çalışıyor."



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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