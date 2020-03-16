Bünyan Beediyesi Halıcılık Tur. A.Ş.'de imzalar atıldı
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediyesi Halıcılık Tur.
16.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:39
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediyesi Halıcılık Tur. A.Ş arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
İmza töreninde konuşma yapan Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik sözleşmenin 1 yıl süre ile imzalandığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti; "Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle birlikte üyelerimizin maaşları ve sosyal hakları yüzde 15 oranında artacaktır. Belediye Başkanımıza, üyelerimize göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız zamlarda arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bizlere her konuda yardımlarını esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Özkan Altun'a ve Bünyan Belediyesi Halıcılık Tur. A.Ş Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum"
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altın da işçilerinin aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcaması temennisinde bulunarak toplu iş sözleşmesinin iki tarafa da hayırlı olmasını dilediğinde bulundu. İmza törenin ardından işçiler adına yaptırılan teşekkür plaketi Başkan Altun'a hediye edildi. - KAYSERİ
İmza töreninde konuşma yapan Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik sözleşmenin 1 yıl süre ile imzalandığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti; "Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle birlikte üyelerimizin maaşları ve sosyal hakları yüzde 15 oranında artacaktır. Belediye Başkanımıza, üyelerimize göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız zamlarda arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bizlere her konuda yardımlarını esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Özkan Altun'a ve Bünyan Belediyesi Halıcılık Tur. A.Ş Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum"
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altın da işçilerinin aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcaması temennisinde bulunarak toplu iş sözleşmesinin iki tarafa da hayırlı olmasını dilediğinde bulundu. İmza törenin ardından işçiler adına yaptırılan teşekkür plaketi Başkan Altun'a hediye edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Hizmet İş Sendikası, Bünyan Belediyesi, Kayseri, Bünyan, Güncel
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