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Bünyan Belediye Meclisi Barış Pınarı Harekatına Katılmak İçin Gönüllü Oldu

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Belediye Meclis Üyeleri Belediye Meclisinde yaptıkları destek bildirisinin ardından Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü olarak askerlik şubesine başvurdu.

17.10.2019 08:51Bünyan Belediye Meclisi Barış Pınarı Harekatına Katılmak İçin Gönüllü Oldu
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Belediye Meclis Üyeleri Belediye Meclisinde yaptıkları destek bildirisinin ardından Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü olarak askerlik şubesine başvurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Belediye Meclis Üyeleri Mehmetçiklerin arasında olmak istediklerini söylediler.

Başkan Özkan Altun burada yaptığı değerlendirmede," Bünyan Belediye Meclisi olarak Barış Pınarlı Harekatına tam destek verdiğimizin göstergesi olarak buraya gönüllü asker olarak yazılmaya, cepheye gitmeye geldik. Duyarlılığından dolayı bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bünyan halkı her zaman askerinin yanındadır.Bugün güzelde bir kampanya başlattık.Mehmetçiğimize moral vermek adına mesaj ve mektup yazmak isteyen her hemşehrimizin mesajını Bünyan Belediyesi olarak harekata katılan askerlerimize ulaştıracağız" dedi.

Bünyan Askerlik Şube Başkanı Hasan Ekinci'de duyarlılıklarından dolayı Başkan Özkan Altun ve Meclis Üyelerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Özkan Altun, Bünyan, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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